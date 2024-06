Calciomercato Napoli a sorpresa va via Politano? Notizia inaspettata dalla Serie A!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildelsta per entrare nel vivo, aanche Matteopotrebbe essere ceduto: cosa sta succedendo. Una stagione da dimenticare, quella appena vissuta dal. La società azzurra ha chiuso il campionato al decimo posto in classifica dellaA, restando fuoriqualificazione alle coppe europee della prossima stagione: evento che non capitava da ben 15 anni. Questo il chiaro segnale di quanto molte cose non abbiano funzionato, ecco perché il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di rivoluzionare tutto. Nuovo management, nuovo staff tecnico e nuovi calciatori. Giovanni Manna è stato già ufficializzato come nuovo direttore dell’area sportiva del, mentre Antonio Conte sarà presto annunciato come nuovo allenatore.