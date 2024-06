Beppe Severgnini | La lezione di ANCELOTTI e GASPERINI | nessuno dei due finge di essere un ragazzo Il loro coraggio è il VALORE DELL’ETA’

Fonte : calcionews24 di 3 giu 2024

ALLENATORI – «Carlo Ancelotti, vincitore Beppe Severgnini esalta il fattore dell’età e dell’esperienza di Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini, entrambi vincenti in Europa Oggi l’editoriale del Corriere della Sera è a firma di Beppe Severgnini e prende spunto dai due allenatori italiani più vincenti in Europa per fare un ragionamento generale sul valore dell’età.

