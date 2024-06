Antitrust contro 13 società luce e gas offerte online sospette | le aziende coinvolte

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ha avviato una procedura di moral suasion13fornitrici di elettricità e gas per le case in tutta Italia. L’accusa è quella d falsi claim ambientali e, in particolare quelle pubblicizzate sui propri siti internet, non conformi alle regole di tutela dei consumatori che questedovrebbero seguire. L’industria della distribuzione di energia è in un momento delicato. A inizio luglio avverrà il passaggio dal regime tutelato al mercato libero per quanto riguarda la fornitura di elettricità e quindi anche gli ultimi clienti dovranno scegliere una compagnia privata a cui affidare la propria fornitura. L’operazione dell’L’, l’agenzia dello Stato che si occupa di monitorare l’economia per evitare pratiche scorrette in fatto di concorrenza, ha avviato una procedura di moral suasion nei confronti di 13fornitrici di elettricità e gas.