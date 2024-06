Annamaria Berrinzaghi contro Chiara Ferragni? Lo strano messaggio scritto della mamma di Fedez

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 3 giugno 2024)è ladie le ultime parole scritte su Instagram fanno pensare ad una frecciatina per, sua ormai ex nuora. La donna è molto attiva sui social e le sue dizioni non sono passate inosservate dopo l’ultimo singolo rilasciato da Federico Lucia in cui ha lanciato diverse frecciatina alle amicheresponsabili a suo dire di situazioni che li hanno fatti allontanare. Ma scopriamo nel dettaglio cosa haladitramite i suoi social. La madre dilancia una frecciatina alle amiche di? IlNon è passato inosservato ilsignora, conosciuta su Instagram con il nome di tatianabrz. La donna sul social ha pubblicato una Stories in cui scrive: “Tutto torna.