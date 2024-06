Addio a Leroy l’aretino Da scultore a Leonardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) "No, signora, non sonoda Vinci: l’ho solo interpretato". In una città sotto il sole di luglio Philippeammicca con l’ironia del consumato attore francese a chi poteva confondersi con il ruolo di cui è stato interprete e straordinario personaggio. Lui, lo stessoche il mondo dello spettacolo ora sta piangendo, poche ore dopo la sua morte. Quella città sotto il sole di un’estate piena, è Arezzo. Siamo nel 2000, il "baco" del millennio superato e il personaggio molto amato in Italia e per questo contraccabiato al punto da scegliere il Belpaese come "dimora" definitiva, si affaccia in quella piazza del Comune. Ma non è una prima volta, perchè Philippead Arezzo aveva vissuto per due anni: quando il suo palcoscenico non era nè il set delTv, firmato dal grande Renato Castellani, nè del Sandokan di Sergio Sollima che lo rese quasi un eroe popolare.