Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Luceverde Roma me trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare si sta in coda per incidente lungo la carreggiata interna tra l’uscita e Flaminia è Salaria sul resto della fiera Capitolina non sono segnalati particolari problemi alla circolazione dalle ore 17 celebrazione del Corpus Domini tra le basiliche di San Giovanni Laterano è Santa Maria Maggiore alla presenza di Papa Francesco con cessione tra San Giovanni è Santa Maria Maggiore lungo via Merulana possibili chiusure in Piazza di Porta San Giovanni via e Piazza dell’esquilino notizia che interessa il trasporto ferroviario dalle ore 23:10 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori sulla linea direttissima Roma Firenze variazioni per alcuni treni alta velocità ed è Ronaldo per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma.

