Sconfitta pesante per il Tricolore

(Di domenica 2 giugno 2024) FERRINI CAGLIARI 5 CITTÀ DEL4 POLISPORTIVA FERRINI CAGLIARI: Boi, Brunetto, Fois, Hussein, Ladu, Lorrai, Marras, Massessi, Murru, Ojeda, Palmas, Pau, Perez, Pibiri, Quiroga, Sirigu, Sorrentino, Sulanas. All. Caschili. CITTA’ DEL: Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Chagouri, Corradini, Denti, Galan L., Galan T., Gianolio Lopez, Lisantti, Morbioni, Pellegrini, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves. Arbitri: Vulturescu e Farci. Reti: Capellini (CDT), Ojeda (F), Corradini (CDT), Bettuzzi (CDT), Hussein (F), Sirigu (F), Palmas(F), Quiroga (F), Prandi (CDT).per il(11) nella terzultima giornata di Serie A Elite maschile. La formazione di Chaves, sopra 3-1, vienein un importante scontro salvezza dal Ferrini Cagliari (15) ed ora ha due lunghezze da recuperare sul terzultimo posto, che le garantirebbe la permanenza in categoria.