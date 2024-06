Roland Garros Felix Auger-Aliassime | So di poter battere Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Iniziano oggi gli ottavi di finale del. Piano piano la cerchia inizia a stringersi sempre di più, sono rimasti in sedici in gioco tra cui anche Carlos, che è apparso crescente di condizione nella sua avventura in Francia. Di fronte a lui un altro interessante test condopo quello con Sebastian Korda. Il canadese è uno dei pochi giocatori che ha un bilancio in positivo contro il murciano: tre vittorie in cinque partite, tutte ottenute tra il 2021 ed il 2022. Nelle ultime due occasioni è statoa vincere in due set, entrambe le volte ad Indian Wells, masembra essere uscito da quella zona d’ombra in cui è rimasto per un anno, riuscendo a tornare in auge grazie alla finale di Madrid.