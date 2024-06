Roland Garros Coco Gauff ferma il sogno di Cocciaretto | è ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Nulla da fare per Elisabetta: la positiva e fruttuosa campagna parigina alper la giocatrice marchigiana che cede nettamente acon il punteggio di 6-1, 6-2 in 59 minuti di gioco. L’americana si qualifica per iladdove affronterà una tra Clara Tauson e Ons Jabeur.che non è mai riuscita ad entrare in partita, a differenza degli altri match sono stati tanti gli errori:è stata solida e non si è mai fatta sopraffare dagli anticipi della giocatrice italiana che spesso è andata fuori giri. Primo set che è stato nettissimo, con nessun game finito ai vantaggi e il dominio della giocatrice a stelle e strisce che non si è incartata nemmeno con il servizio. L’unico passaggio a vuoto è stato a inizio secondo set, quando la giocatrice di Atlanta si è fatta controbrekkare sull’1-0, ma poi ha trovato altri due break per chiudere la contesa.