Piena del Natisone trovati i corpi delle due ragazze Un minuto in più e si potevano salvare

(Di domenica 2 giugno 2024) Nessuna traccia di Cristian, poche se non nulle le speranze di trovarlo vivo, ma intanto sono stati individuati dai Vigili del Fuoco iduetravolte dalladel fiumevenerdì scorso insieme al loro amico. Idi Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, sono stati individuati a 700 metri e a un km a valle dal luogo della scomparsa. I tre erano stati trascinati via abbracciati.”State insieme, fate massa, abbracciatevi“, ha urlato loro un pompiere da un ponte ma in pochi secondi l’isolotto è scomparso sotto la furia dell’acqua insieme ai tre giovani, sotto gli occhi attoniti dei soccorritori.