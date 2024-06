Passo avanti nella sicurezza online | Hitachi reinventa l’archiviazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) D’ora ingrazie ad, i nostri dati archiviati potranno essere più protetti contro i pirati informaticiVantara, una sussidiaria del colosso tecnologicoLtd., ha recentemente annunciato il lancio di un innovativo dispositivo che promette di rivoluzionare il mondo del-Ansa- Notizie.comQuesto prodotto rappresenta unsignificativo per la piattaforma dati Virtual Storage Platform One, progettata specificamente per ambienti cloud ibridi. L’obiettivo principale è quello di ottimizzare la gestione dei dati, sia strutturati che non, attraverso una soluzione integrata che promette di ridurre la complessità e migliorare la protezione dei dati.: un impegno verso l’eco-sostenibilità La nuova piattaforma si distingue per il suo impegno verso l’eco-sostenibilità.