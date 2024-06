Ogni sforzo in palestra è inutile se non segui queste regole | la dieta stavolta non c’entra

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Pensare di risolvere i problemi dei chili di troppo con la solanon è sempre sufficiente. Ecco qual è l’errore da non commettere Troppo spesso si ritiene che la sola attività fisica insia la panacea dei chili di troppo e possa essere risolutiva diproblema di sovrappeso. In realtà, e sono gli esperti a ricordarlo, gli sforzi legati all’attività fisica potrebbero addirittura risultare poco utili se non abbinati ad un corretto stile di vita. Allenamento e salute: quali errori non commettere (cityrumors.it)In tale contesto è bene conoscere, a tutto campo, quali sono gli errori da non commettere anche nel caso in cui ci si rechi incon regolarità per non vanificare il proprio percorso di allenamento. E la questione non è nemmeno strettamente legata allama ad un altro tipo di gestione della propria quotidianità dal punto di vista salutistico.