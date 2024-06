MX2 Lucas Coenen centra la doppietta e fa suo il GP di Germania Kay de Wolf sempre in vetta alla generale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)completa l’opera. Il belga, infatti, si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di, ottavo appuntamento del Mondiale MX2 2024, andando a conquistare il round complessivo. Dopo aver vinto già la prima manche sul tracciato di Teutschenthal il pilota della Husqvarna ha completato l’opera precedendo l’olandese Kay de(Husqvarna) per 9.5 secondi, mentre è terzo il tedesco Simon Laengenfelder (Gas Gas) a 11.1 Quarta posizione per il danese Mikkel Haarup (Triumph) a 12.8, quinta per l’olandese Rick Elzinga (Yamaha) a 26.3, mentre è sesto il nostro Andrea Adamo (KTM) a 42.9. Settima posizione per il belga Liam Everts (KTM) a 59.0, ottava per il nostro Ferruccio Zanchi (Honda) a 1:09, quindi nono lo spagnolo Oriol Oliver (KTM) a 1:14 che precede il belga Sacha(KTM) a 1:15.