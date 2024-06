Malamovida in centro esposto dei cittadini | Più pattuglie e controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Grosseto, 2 giugno 2024 –del consigliere comunale, Andrea Vasellini, alla Polizia municipale, riguardo allo spaccio di stupefacenti e al degrado urbano nella nostra città. Negli ultimi mesi infatti, in alcune zone del, piazza S. Francesco, via Ginori e piazza della Palma sono diventate il fulcro di una crescente emergenza sociale. Lo spaccio di stupefacenti, associato a episodi di aggressione e un diffuso deterioramento urbano, ha creato un clima di insicurezza e disagio tra i residenti. L’presentato, firmato, oltre che da Vasellini anche da alcune decine di, ha lo scopo di sollecitare le autorità competenti a prendere misure immediate ed efficaci per contrastare questa situazione. "Nello specifico – dice Andrea Vasellini – si richiede un aumento deiil monitoraggio costante delle attività sospette, e una maggiore collaborazione tra le Forze dell’ordine.