LIVE Sinner-Moutet 2-6 6-3 6-2 6-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro evade dalla ragnatela ed è ai quarti!

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.20torna aidi finale deldopo 4 anni. 23.16 “Il pubblico è stato molto giusto, imparziale. Sarebbe stato strano se fossero stati tutti qua per me i tifosi“. Che signore,… 23.16 “E’ stato difficile, ha giocato benissimo nel primo set, meglio di me. L’atmosfera è stata straordinaria, ringrazio il pubblico. Ha un gioco differente, mancino, non affronti tanti mancini nel corso della stagione: sono soddisfatto di proseguire la mia corsa“, le parole di. 23.14accede aideldopo aver sconfitto 2-6, 6-3, 6-2, 6-1in 2 ore e 41 minuti. 6-1 FINISCE QUI! In rete il diritto di. 15-40 Si è sciolto. Rovescio lungolinea, viene a rete e chiude con la volée di diritto.