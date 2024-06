Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Appena lunga la risposta di dritto verso l’incrocio delle righe di. 1-5, il nastro porta via la risposta di dritto all’americana e dopo 20? arriva il primo game vinto danel match. 40-15 Risposta vincente di dritto di. 40-0 Ottima seconda esterna dichearpiona, ma non controlla. 30-0 Molto bello questo rovescio strettissimo diseguito al lungolinea precedente! Finalmente la marchigiana sembra star riuscendo a ritrovare un minimo del proprio gioco. 15-0 Stavoltacomanda sulla diagonale del dritto, per poi cambiare in lungolinea e vincere il punto. Ha intanto chiuso Vondrousova sul Lenglen, 6-4 6-2 a Danilovic. 0-5, altra prima incontrollabile perche servirà per restare nel set.