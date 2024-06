Il casinò e il tunnel Non è Montecarlo ma Campione d’Italia rievoca il gran premio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Ildi Monaco, disputato la scorsa settimana, è probabilmente la più affascinante tra le gare della Formula1. Vedere i piloti destreggiarsi nelle strade del Principato di Monaco è un’emozione unica, anzi no perché c’è stato un tempo che anche in Italia si è disputato, per la verità solo in un paio di occasioni, unche visto con gli occhi di oggi lo ricorda molto da vicino. Si tratta del circuito di, l’exclave italiana in terra elvetica dove si corse per la prima volta nel 1937, in una gara riservata alle vetture di 1.500 cmc. Furono ben 15.000 gli spettatori accorsi ad ammirare le gesta di piloti di spessore del calibro di Carlo Felice Trossi, autore del giro più veloce, di Franco Cortese, Piero Dusio poi patron della Cisitalia, del Conte Giovanni Lurani e di Giovanni Rocco, vincitore sulla possente Maserati 6CM.