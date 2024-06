I pronostici di domenica 2 giugno | Serie A Serie B e altri campionati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024) Idi: c’è l’ultima partita del campionato diA e il ritorno della finale playoff diB tra Venezia e Cremonese. Questasi giocherà l’ultima partita del campionato 2023/2024 diA, il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Una partita che la Fiorentina avrebbe volentieri evitato di giocare, soprattutto dopo la batosta della sconfitta nella finale di Conference League contro l’Olympiacos. I viola non hanno più obiettivi mentre l’Atalanta in caso di vittoria potrebbe scavalcare la Juventus e finire il campionato al terzo posto: niente male come ciliegina sulla torta della vittoria in Europa League. L’allenatore dell’Atalanta Gasperini (LaPresse) – IlVeggente.itC’è ben di più in palio nella finale playoff diB tra Venezia e Cremonese: i padroni di casa dopo il pareggio dell’andata hanno due risultati su tre a disposizione per festeggiare la promozione inA.