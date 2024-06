Giorgio Scalvini salterà gli Europei 2024 | rottura del crociato nel finale di Atalanta-Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Brutte notizie per Luciano Spalletti. L’Italia perde infatti un altro difensore, dopo Francesco Acerbi, e dovrà rinunciare anche a, che a causa delladel legamentoanteriore del ginocchio sinistro dovrà saltare gli. Un infortunio banale, provocato da solo neldi una partita inutile come, per la quale è stato comunque schierato in campo dal tecnico Gasperini. “Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter”, si legge dalla nota diramata dalla società bergamasca.glidelneldiSportFace. .