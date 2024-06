Festa della Repubblica Mattarella nomina 16 Cavalieri irpini

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: 8 minutiPer festeggiare il 78° AnniversarioproclamazioneItaliana, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha inteso riunire tutta la comunità in piazza Libertà , poi la giornata ha visto la consegna di 16 onorificenze attribuite dal Presidente, Sergioai seguenti insigniti: 1. Commendatore Giampetro BOSCAINO Nel Corpo dei Vigili del Fuoco dal 1990, ricopre attualmente l’incarico di Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico eDifesa Civile in Puglia, dopo aver prestato servizio in diverse regioni d’Italia. Specializzato in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale, ha contribuito ad importanti progettazioni di opere idrauliche. Ha partecipato a gruppi di lavoro interministeriali per la redazione di normative europee, oltre ad aver svolto- con il massimo impegno e la più ampia dedizione- missioni di soccorso tecnico urgente di carattere nazionale e internazionale.