Fonte : ilfaroonline di 2 giu 2024

C’è bisogno della Repubblica per affrontarle con responsabilità” “Questa festa è molto importante anche in questa fase. Mattarella: “L’Italia è vicina ai popoli che combattono per la loro libertà” “Celebrare i 78 anni della nascita della Repubblica italiana richiama i valori della nostra identità e di una Costituzione lungimirante e saggia, frutto della straordinaria rinascita che prese le mosse dalla lotta di Liberazione.

Festa della Repubblica l’omaggio di Mattarella all’Altare della Patria