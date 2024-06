Elodie concerto a San Siro | data dove e quando comprare i biglietti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024)è pronta a portare la sua “Black Nirvana” negli stadi. La regina del pop italiano venerdì 31 maggio, in simultanea al lancio del nuovo singolo (già in altissima rotazione sulle radio e disponibile su tutte le piattaforme di streaming) ha annunciato l’ “The Stadium Show”: due super date in locatin d’eccezione in vista dell’estate 2025. La prima l’8 giugno 2025 allo stadio San. Un punto d’arrivo nella carriera di qualsiasi artista, italiano e non, visto lo spessore dei musicisti e cantanti passati per il prato del Meazza: Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bob Marley solo per citare alcuni dei mostri sacri che si sono esibiti alla Scala del calcio. La secondainvece sarà sempre in una location d’eccezione: il 12 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.