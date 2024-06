Dietro una sfilata le sfide dell’Italia e dell’Ue Il commento di Cuzzelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Per la prima volta da molto tempo ladel 2 giugno ai Fori Imperiali sembra non essere oggetto di discussione. Il momento è denso di incognite. La politica e l’opinione pubblica appaiono distratte dalle imminenti elezioni europee e preoccupate per la complessa situazione internazionale. Ma proprio perché non è contestata, la manifestazione di quest’anno è un’occasione per guardare senza polemichea quei volti di uomini e donne che sfilano, e porsi alcune domande. In un contesto internazionale in cui la prevaricazione appare vincente, la prima domanda da porsi è se questi uomini e donne siano in grado di difenderci. Nel massimo rispetto per ciascuno di loro, la risposta è, purtroppo, no. Non per cattiva volontà, si badi bene, né per incapacità, o per colpa di decisioni sbagliate, ma in ragione del mutare dei tempi.