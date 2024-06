Chi era Philippe Leroy lo Yanez di Sandokan che fece innamorare gli italiani

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 2 giugno 2024)-Beaulieu era un attore e militare francese. Ha legato il suo nome a uno degli sceneggiatidi culto, quel Sandonkand di Sergio Sollima in cui vestiva i panni di. Marito di Silvia Tortora, figlia del popolare conduttore Enzo, morta a sua volta nel gennaio del 2022, aveva tre figli: Philippine-Beaulieu, la Sylvie di Emily in Paris. Ee Michelle. Amava il paracadutismo ed era tesserato della S.S. Lazio.e Silvia Tortora (Fonte: Agenpress)-Beaulieu nasce a Parigi il 15 ottobre 1930 sotto il segno della Bilancia. La sua è una famiglia nobile, composta per la maggior parte da militari e uomini di legge. Suo padre Paul-Beaulieu era un notabile francese che lavorava in Germania, al fianco degli Alleati.