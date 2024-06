2 Giugno rinascita e futuro di un’Italia protagonista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Il 2, Festa della Repubblica, non è solo una data sul calendario: è l’anima stessa dell’Italia che ogni anno si rinnova. Quel lontano 1946, gli italiani decisero con coraggio di voltare pagina, mandando in soffitta la monarchia e abbracciando la repubblica. Un cambiamento epocale, una scelta di speranza e di. Immaginatevi il clima dell’epoca: un paese devastato dalla guerra, stanco del fascismo e desideroso di rinascere. In questo contesto, il popolo italiano, per la prima volta comprese le donne, si alza in piedi e dice la sua. La decisione non fu solo politica, ma profondamente simbolica: un nuovo inizio, una seconda possibilità. La costituzione che seguì fu una delle più avanzate del suo tempo, gettando le basi perdemocratica e libera.