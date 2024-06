WhatsApp | anche per il social di Meta arrivano le features con l’Ai

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 1 giugno 2024)cambia ancora e stavolta la novità è rivoluzionaria: ecco come cambierà l’app con le nuovelegate alIn un mondo sempre più interconnesso e digitale,si appresta a introdurre una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la propria immagine virtuale. Ecco i nuovi cambiamenti di- Ansa- Notizie.comGrazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale di, nota come Llama, sarà presto possibile generare immagini personalizzate da zero, offrendo così un livello di personalizzazione senza precedenti. La versione beta per Android 2.24.11.17 ha svelato questa innovativa funzionalità che permetterà agli utenti di creare immagini generate dall’intelligenza artificiale direttamente all’interno dell’applicazione.