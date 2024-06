Vannacci dopo la Decima il Gladiatore | Scateneremo l' inferno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) A Milano va in scena il primo grande comizio elettorale del generale Roberto, nell'evento della Lega con il segretario Matteo Salvini per le elezioni europee. "Avere tutta questa gente davanti a me è come avere una legione, laLegione", afferma il candidato leghista. "I popoli sono diversi, l'identità dei popoli esiste, noi siamo quello che siamo perché abbiamo delle caratteristiche che ci contraddistinguono, come la cristianità" - dice nel suo intervento - Ci stanno vendendo il concetto dell'inclusività, dobbiamo accettare tutti, io che sono una persona notoriamente controcorrente dico che voglio essere esclusivo. Perchè l'esclusività attira tutti. Il mio contratto quindi sarà solo con gli italiani. Voglio difendere gli interessi dei cittadini italiani e milanesi e di nessun altro".