Uomo arrestato per aver pagato due killer per uccidere l’uomo che violentò la figlia

(Di sabato 1 giugno 2024)perdueperl’che aveva violentato la. I fatte avvenuti nel Beneventano Undi Benevento è statocon l’accusa didueperl’che aveva violentato sua. La ragazza, 15 anni, si è suicidata nel gennaio del 2008 dopo la violenza. L’è Lucio Iorillo, 64 anni, ex operaio della Comunità Montana del Taburno, e risulta indagato dalla Procura di Benevento per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo. Secondo le indagini, l’avrebbe contattato un pregiudicato offrendogli una somma di denaro per eliminare l’. Matarazzo fu ucciso con due colpi di pistola all’esterno della sua abitazione nel mese di luglio 2018, al ritorno in libertà doposcontato una pena di 11 anni e 6 mesi per abusi su una 15enne.