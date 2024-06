Rapito minacciato e bastonato Quattro imputati verso il processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Sequestrato, portato sull’argine, riempito di botte e poi scaricato davanti a casa come un sacco di patate. Sembra una scena da film d’azione quella accaduta a Portomaggiore nell’estate di due anni fa. Una spedizione punitiva che ha avuto come vittima un pachistano di 61 anni. Al momento, il movente del raid non è noto. Sono invece conosciute le conseguenze. Il malcapitato è stato infatti primacon un coltello e poi preso a bastonate: l’aggressione gli ha provocato ferite giudicate guaribili in sei giorni. Sull’accaduto si misero subito al lavoro i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Gli inquirenti, al termine delle indagini, hanno stretto il cerchio intorno asoggetti, tutti connazionali della vittima, trai 20 e i 56 anni.