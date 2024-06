Punta pistola alla moglie ma s' inceppa

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 19.32 Un pensionato di 87 anni ha tentato di sparare,78enne,ma lasi èta e allora l'ha colpita con il calcio dell'arma, con un bastone e poi ha tentato di strangolarla. E' successo a Pedara (Catania). Le urla della donna hanno attratto i vicini che sono intervenuti.base della lite forse vecchi contenziosi economici. La coppia vive separata sotto lo stesso tetto assieme alle figlie. "Tentato omicidio" per l'uomo agli arresti domiciliari in una struttura protetta. Laè in ospedale ad Acireale.