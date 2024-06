Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Fonte : tutto.tv di 1 giu 2024

(lu/ve)L'appuntamento quotidiano con l'Isola dei Famosi Seguiamo le vicende dei naufraghi vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza su un'isola deserta in Honduras13:52 - Beautiful - PrimaTvFinn ribadisce a Sheila che qualsiasi ravvicinamento tra loro sara' impossibile e che lui fara' tutto quello che puo' per farla tornare dietro le sbarre VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO Pomeriggio 13:52 - Beautiful - PrimaTvFinn ribadisce a Sheila che qualsiasi ravvicinamento tra loro sara' impossibile e che lui fara' tutto quello che puo' per farla tornare dietro le sbarre VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:14 - Beautiful - PrimaTvKatie cerca di far ragionare Bill sui pericoli che corre avendo una relazione con Sheila e sembra toccare le corde giuste VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:30 - Beautiful - PrimaTvMentre Steffy e Hope cercano di dissuadere Taylor dal costituirsi alla polizia, Katie va a parlare con Bill per indurlo a ragionare, ma si trova di fronte ad un muro di gomma VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO14:44 - Endless Love - PrimaTvKemal rivela a Tufan i propri dubbi sulla sua trasparenza e gli dichiara di non credere che suo fratello Tarik sia responsabile dell'omicidio di Karen VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO15:37 - Endless Love - PrimaTvNihan soffre molto perche' si sente responsabile dell'infelicita' di Kemal Decide allora di parlare un'ultima volta con l'amato per tenere fede ad una sua promessa QUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO16:30 - Verissimo-Rotocalco televisivo dove ogni settimana ospiti dal mondo dello spettacolo si raccontano Presenti anche spazi dedicati alle anteprime esclusive18:39 - La Ruota della FortunaNel centenario della nascita di Mike Bongiorno, torna una nuova edizione del programma piu' longevo della storia della tv Con Gerry Scotti19:51 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno Prima serata 20:00 - Tg5Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche A cura della redazione giornalistica di Canale 520:24 - Striscia la notiziaTg satirico che amplia quotidianamente il suo impegno di denuncia, dando voce ai cittadini/consumatori e cercando di risolvere problemi20:36 - Borussia Dortmund - Real MadridChi salira' sul tetto d'Europa? In diretta dallo stadio Wembley di Londra, i gialloneri guidati da Edin Terzic sfidano le Merengues di mister Carlo Ancelotti23:02 - Champions LiveAlberto Brandi conduce il post partita di Champions League con highlights, gol, interviste e commenti dei match della serata Seconda serata 23:02 - Champions LiveAlberto Brandi conduce il post partita di Champions League con highlights, gol, interviste e commenti dei match della serata00:03 - Tg5 specialeSpeciale di Anna Praderio dedicato a Massimo Troisi per i trent' anni dalla sua scomparsa01:01 - Tg5Le notizie piu' importanti, nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche A cura della redazione giornalistica di Canale 501:44 - Striscia la notiziaTg satirico che amplia quotidianamente il suo impegno di denuncia, dando voce ai cittadini/consumatori e cercando di risolvere problemi .

Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming