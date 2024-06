Piergiorgio Pulixi è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Ladeipiùvede in. Accanto a lui Cristina Cassar Scalia e l’intramontabile Goliarda Sapienza Piergorgio, dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte wikipedia.orgIn tredicesima posizione “Diversamente sani. Manuale per meglio sopravvivere ai medici e alle malattie” di Massimo CitroRiva. Questo saggio è indirizzato a chiunque voglia prendersi curasalute sia, che sia medico e o no, e vuole riflettere sul problema delle intolleranze alimentari. Al dodicesimo posto “Sulla pietra” di Fred Vargas. Questo libro segna il ritorno del commissario del XIII arrondissement di Parigi Jean-Baptiste Adamsberg stavolta implicato in una nuova difficile indagine iniziata con un omicidio in Normandia.