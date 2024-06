OnePlus Nord 4 in arrivo a luglio? Spunta un nuovo rumor

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 1 giugno 2024) Unsuggerisce che il successore del3,4, potrebbe essere presentato a metàSembra chestia preparando l’del tanto atteso successore del3. Un, infatti, suggerisce che il4 potrebbe essere presentato ufficialmente entro la terza settimana di, orientativamente tra il 15 e il 21. Se confermata, questa indiscrezione posizionerebbe il lancio del4 a quasi un anno esatto di distanza dal suo predecessore.4: ilStando alle indiscrezioni, il4 potrebbe non essere un dispositivo completamente, bensì una riedizione con brand diverso di un altro smartphone già uscito sul mercato. Nello specifico, si vocifera cheabbia scelto l’Ace 3V, presentato in Cina lo scorso marzo, come base per il suo4.