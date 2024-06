Muffin super golosi con un impasto semplice semplice!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 giugno 2024) Inoci e uvetta sono dei bocconcini. Morbidissimi e croccantini al contempo, grazie alla presenza dei gherigli tritati che scricchiolano tra i denti, sono perfetti a colazione o a merenda, per una pausa di dolcezza. Il connubio tra le noci e l’uvetta è uno dei matrimoni meglio riusciti in campo gastronomico: il sapore deciso e rustico delle prime si sposa meravigliosamente con la dolcezza della seconda. Insieme, sprigionano un piacere avvolgente sul palato. Piaceranno a grandi e piccini, sono belli da vedere e deliziosi da assaporare, ma semplicissimi da preparare. Che ne dite di cucinare insieme? In men che non si dica faremo felice tutta la famiglia con uno snack sano e genuino. Pensate che non serve neppure un grammo di burro! Sono quindi anche leggerissimi! Mettiamoci al lavoro, allora, senza indugiare oltre! Si comincia!noci e uvetta: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 2 uova 200 g di zucchero semolato 1 bustina di zucchero vanigliato 1 pizzico di sale 150 ml di latte 100 ml di olio di semi 350 g di farina 1 bustina di lievito in polvere 50 g di noci 50 g di uvetta.