MotoGP Pedro Acosta firma il rinnovo con KTM ed entrerà nel team ufficiale dal 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. KTM ha annunciato undi contratto pluriennale con, che verrà inoltre promosso nela partire dal. Il giovane talento spagnolo, campione del mondo Moto3 nel 2021 e Moto2 nel 2023, ha avuto un impatto impressionante con lae sta disputando una stagione da rookie davvero fantastica all’interno delRed Bull GasGas Tech3. “Nel 2020 quando hoto il contratto con KTM per correre in Moto3 è stato un sogno. Per me quello non era uno dei momenti migliori e KTM mi ha salvato la carriera. È stato bellissimo entrare a far parte di una struttura. Mi ricordo quando nel 2019 ho preso parte all’evento di selezione per la Rookies; per me era come un’ultima chance, KTM e Red Bull mi hanno dato un’opportunità.