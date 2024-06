Me contro Te - Operazione spie | Luì e Sofì sono pronti per fare i deejay

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 1 giugno 2024) "Negli anni i nostri film sisempre più avvicinati al musical": intervista a Luì,e al regista Gianluca Leuzzi, ancora insieme per il film MeTe -. Questa volta civiaggi nel tempo e le canzoni di Paolo Jannacci. In sala dal primo giugno. Luì efesteggiano i 10 anni di Mete e lo fanno essendo, come al solito, instancabili: dal primo giugno è in sala il loro ultimo film, MeTe -, diretto ancora da Gianluca Leuzzi, e continua il tour nei palazzetti, che si chiama, appunto, MeTe - Lo show dei 10 anni. La trama di MeTe -vede i protagonisti, all'anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia, intenti ancora una volta a salvare il mondo dalle grinfie blu del Signor S, il supercattivo più potente di tutti.