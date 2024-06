Manager vittima di stupro di gruppo licenziata dall’azienda | Non è più efficiente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Stuprata e. Succede a Milano, dove una32enne è stata stuprata da unin un locale sui Navigli. Era il marzo dello scorso anno quando la donna ha subito la traumatica, brutale aggressione e la società per la quale lavorava aveva espresso solidarietà. Il 16 gennaio scorso con una condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione con rito abbreviato e due rinvii a giudizio si è chiusa l’udienza a carico dei tre giovani, tra i 23 e i 27 anni, imputati per violenza sessuale di. La professionista torinese, però, è stataspecializzata nel commercio di brand di lusso per la quale lavorava ad Assago e che ha sede legale in Olanda. Il motivo? La dirigenza ha ritenuto che “non fosse più” e come buonuscita le ha offerto 5 mila euro, si legge su La Stampa.