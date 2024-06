La Lega vuole creare un regime speciale per le indagini sulle forze dell’ordine Avs | Emendamento folle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Niente piùdei pm per accertare eventuali reati commessi da operatori di polizia “relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica” mentre sono in servizio: gli “accertamenti relativi alla legittimità dell’azione degli operatori e in particolare al rispetto dei protocolli operativi” deve essere svolta dall’Avvocatura dello Stato. È quanto prevede l’presentato dai deputati della, Igor Iezzi e Laura Ravetto, che introdurrebbe un vero e proprio “” per lee i militari, sottraendo ai magistrati gli accertamentinotizie di reato. Modifica al Codice di procedura penale – L’è stato depositato da Iezzi e Ravetto nelle commissioni riunione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) al disegno di legge, di iniziativa del governo, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.