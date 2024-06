Giù le mani dalla Casa Albergo L’Unione inquilini torna in piazza per rivendicare il diritto a un tetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) A pochi giorni dal corteo, che ha attraversato il centro cittadino, ieri mattina i comitati per ilallasonoti in presidio per dire "no" allo sgombero della. "Consideriamo la decisione dell’amministrazione di vendere questa struttura un ulteriore e inaccettabile atto di aggressione della cattiva politica contro cittadini in difficoltà – hanno spiegato Marco De Guio e l’avvocato Gianluigi Montalto –. Le proposte abitative alternative dei Comuni di Sesto e Milano, fatte solo ad alcuni, sono inaccettabili: offrire ad anziani autosufficienti una Rsa o case famiglia per un tempo determinato non costituisce una soluzione". Famiglie con minori, persone in carrozzina, mamme sole con figli nella struttura di via Fogagnolo, che nei mesi scorsi era stata dichiarata inagibile a causa della mancanza di una certificazione antincendio e che in questi anni è stata al centro di diversi contenziosi tra municipio e gestore.