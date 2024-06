Febbre del Nilo due casi Disinfestazioni già eseguite a Legnano e Arconate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Un caso di Dengue in città ha fatto scattare ieri la procedura di disinfestazione in un’ampia area del rione Oltresaronnese. Nella stessa giornata anche adè stato necessario disinfestare in via cautelativa un’ampia zona del comune per un secondo caso di Dengue, un’infezione contratta in quest’ultimo caso durante un viaggio all’estero. L’allarme aè scattato dopo che in mattinata il caso è stato comunicato al sindaco. Il Comune ha dunque contattato un’azienda specializzata, tanto che già nel primo pomeriggio aveva preso il via la disinfestazione di esemplari adulti e larve di zanzare in una zona con un raggio di 200 metri a cavallo con Castellanza. Il secondo ciclo di disinfestazione programmato per stasera, invece, è in sospeso: la decisione dipenderà dalle analisi che devono confermare (o meno) il risultato.