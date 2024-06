De Felice Intesa sostenibilità e Ia tra banche-imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Lae l'uso dell'intelligenza artificiale possono essere strumenti per un rapporto sempre più collaborativo tra. A sostenerlo è stato Gregorio De, capo economista diSanpaolo, nel suo intervento all'evento "Conoscenze asimmetriche: che cosa sa la banca e che cosa sa il cliente" al Festival dell'Economia di Torino. "In generale - ha sostenuto, distinguendo tra asimmetrie informative, il cui vantaggio è dell'impresa, e formative, dov'è della banca - sicuramente ci sono asimmetrie informative nel rapporto banca -. Non sempre pendono a favore della banca o di altri nuovi operatori. Tali asimmetrie non vanno demonizzate, piuttosto valorizzate in ottica relazionale e in maniera costruttiva, per favorire un proficuo rapporto che è di partnership e non di contrapposizione".