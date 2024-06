Da’Vine Joy Randolph nel cast della Rom-Com di A24 Eternity

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Come riporta Variety in esclusiva,Joy, recentemente incoronata vincitrice dell’Oscar, si è unita alprossima commedia romantica di A24. Diretto da David Freyne, il film vede protagonisti anche Miles Teller (“Top Gun: Maverick”), Elizabeth Olsen (“WandaVision”) e Callum Turner (“Masters of the Air”). Questo progetto segna il primo lungometraggio dicon A24. La trama dinon è ancora nota, ma viene descritta come una commedia romantica in cui i personaggi devono decidere con chi vogliono trascorrere l’eternità. Patrick Cunnane, che ha scritto la sceneggiatura, è noto soprattutto per aver scritto il thriller televisivo Designated Survivor, con Kiefer Sutherland. A24 sta finanziando il film e collaborando con i produttori nominati all’Oscar Trevor White e Tim White (King Richard) sotto la loro società di produzione Star Thrower Entertainment.