Da lunedì 3 giugno saremo liberi dalle tasse | ecco perché

(Di sabato 1 giugno 2024) Quello in corso è l'ultimo fine settimana dell'anno in cui gli italiani sono chiamati a lavorare per il fisco. Da, infatti, scatta il cosiddetto 'giorno di liberazione fiscale': una scadenza che da almeno quattro lustri, grazie all'annuale elaborazione effettuata dall'Ufficio studi della Cgia, per molti italiani è il raggiungimento di un traguardo importante, anche se puramente simbolico. Siano essi partite Iva, lavoratori dipendenti, pensionati o imprese. 'In linea meramente teorica, pertanto - spiega Cgia -, dalavoreremo per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare le, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024'. Un gettito che per l'erario dovrebbe garantire 909,7 miliardi di euro.