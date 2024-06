Classifica FIMI | Tedua vola negli album e nei singoli D’Alessio debutta quinto Holden sesto

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 1 giugno 2024)(US Words For You) Laha un nuovo re:, che si prende il comando sia, con La Divina Commedia (Deluxe), sia nei, con Beatrice cantata in coppia con Annalisa. Andamento altalenante per i ragazzi reduci da Amici. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle vendite e gli ascolti streaming dell’ultima settimana, dal 24 al 30 maggio 2024.– IDebutto in grande spolvero per, che piazza al primo posto Beatrice, scalzando Come un tuono di Rose Villain ft. Guè, e al terzo Mare calmo. Giù dal podio Paprika di Ghali (#4) e soprattutto 100 messaggi di Lazza, che dalla seconda posizione scialla sesta.porta in top ten altri due: Jolly Roger (#5) e Kill Bill (#7). Si segnala l’uscita dalle prime posizioni di Geolier e la sua El pibe de oro, che passa dalla #5 alla #13.