Canada serial killer ucciso dopo un' aggressione in prigione

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilcanadese Robert Pickton, condannato nel 2007 per l'omicidio di sei donne, è morto venerdìessere stato aggredito due settimane fa da un compagno di cella. Pickton, 74 anni, ex allevatore di maiali deloccidentale, è uno degli assassini più famosi del paese. Sebbene sia stato condannato all'ergastolo per sei omicidi, era sospettato di avermolte altre donne. Pickton è morto venerdì in Quebec "in ospedale a seguito delle ferite derivanti da un'che ha coinvolto un altro detenuto lo scorso 19 maggio", ha dichiarato il Correctional Servicein una nota. Le vittime di Pickton furono uccise tra il 1997 e il 2001. La polizia di Vancouver fu criticata all'epoca per non aver preso sul serio la scomparsa delle donne perché molte erano prostitute, tossicodipendenti o indigene.