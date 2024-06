Atletica Lorenzo Simonelli corre forte a Rieti sui 110 ostacoli nell’ultimo test verso gli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024)si conferma su buoni livelli alla seconda uscita stagionale sui 110e firma un altro crono di qualitàagonistico in vista dei Campionatidi Roma. Il primatista italiano della specialità, grazie al sensazionale 13.21 realizzato sabato scorso a Nancy, ha corso quest’oggi in 13.29 (+1.0) anel giorno del suo 22° compleanno. L’sta romano ha dominato la competizione odierna, valevole per i Campionati Regionali Assoluti del Lazio, trovando una buona reattività in partenza e colpendo la quinta barriera per poi procedere senza ulteriori sbavature fino all’arrivo. Si tratta del secondo miglior tempo in carriera per, meglio del 13.33 ottenuto nella scorsa annata. Riscontro positivo dunque per l’argento mondiale indoor in carica dei 60hs, che ha dimostrato un ottimo stato di forma sulla nuova pista dello stadio Guidobaldi di