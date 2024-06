Atletica la Diamond League fa tappa a Stoccolma | sei azzurri in gara diretta su Sportface TV

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono sei gliindomenica 2 giugno nella settimastagionale della, il massimo circuito diche sbarca ae che, come di consueto, sarà visibile inin ppv suTV. Sei atleti di spicco della Nazionale italiana tutti convocati per gli Europei di Roma ai nastri di partenza in Svezia: per quanto riguarda laregina dei 100 metri, troviamo Zaynab Dosso al femminile e Chituru Ali al maschile, nei 400 ostacoli spazio a una super Ayomide Folorunso, mentre nei 1500 ben dueal maschile, vale a dire Federico Riva e Ossama Meslek, con Sintayehu Vissa ai blocchetti tra le donne. E per Dosso, primatista italiana dei 100, è il debutto assoluto in, dove se la vedrà con alcune delle migliori velociste mondiali, come l’ivoriana Maria-Josée Ta Lou, la gambiana Gina Bass, la statunitense Brittany Brown.