Per far stare bene dobbiamo rimanere oggetti e soggetti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’enfasi (doverosa) posta sulle tematiche di sostenibilità ambientale ha contribuito ad alimentare una narrativa in cui l’uomo e il suo operato rischiano di sembrare marginali, o – peggio – inevitabilmente dannosi. Pensare che l’uomo sia “semplicemente” l’artefice dei problemi del pianeta senza contemplarlo anche tra le possibili soluzioni è di fatto uno scarico di responsabilità: di qui la necessità di cambiare prospettiva e riportare l’uomo al centro della discussione, come se fosse il quinto elemento. Quelle che Ludovica Rubbini, Domenico Montano e Marella Levoni hanno portato sul palco del Festival di Gastronomika sono tre storie di valore, che spostano lo sguardo dal locale all’universale e meritano dunque di essere raccontate per essere replicate, ispirare azioni e narrazioni aficio dell’uomo e della natura.