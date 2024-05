Truffa ad una ultranovantenne | arrestati due 21enni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024)ad unadi Cairano in Provincia di Avellino. La donna, raggirata, aveva consegnato 1400 euroad una. Questa mattina i Carabinieri del Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 21enne di Portici e un 25enne di Napoli che, in concorso con un altro 21enne indagato in stato di libertà, sono ritenuti gravemente indiziati di “aggravata”. A disporre il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Andretta. L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata lo scorso mese di febbraio daun’di Cairano.