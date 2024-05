Scherma scelti gli Azzurri per le Olimpiadi di Parigi 2024 | le gare dal 27 luglio al 4 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio– Il Presidente federale Paolo Azzi ha ufficializzato la composizione della delegazione dellaazzurra per i Giochi Olimpici di. L’Italia ha qualificato le sue squadre in tutte le sei specialità, acquisendo così il diritto a partecipare con il numero massimo di 24 atleti alle competizioni a Cinque Cerchi in programma dal 27al 4sulle pedane del Grand Palais. Laitaliana, infatti, in ciascuna specialità può schierare tre atleti cheggiano sia nella prova individuale che in quella a squadre, più una riserva impiegabile solo nella competizione per team. Le scelte dei Commissari tecnici Stefano Cerioni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada e Nicola Zanotti per la sciabola sono state nel segno della continuità rispetto al periodo di Qualifica Olimpica, durante il quale glihanno ottenuto eccellenti risultati nel circuito di Coppa del Mondo con il picco del Mondiale di Milano 2023 in cui l’Italia ha conquistato il Medagliere per Nazioni.